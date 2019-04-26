Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
«Считать важнейшей государственной задачей ликвидацию в кратчайшие сроки последствий природных пожаров на территории Забайкальского края», — говорится в опубликованном указе.
Кроме того, глава государства поручил кабмину в период до 15 июня принять решение о выплате материальной помощи и компенсаций пострадавшим в результате пожаров в регионе в размере 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей.
Указ предусматривает восстановление сельскохозяйственных ресурсов и объектов инфраструктуры региона в срок до 15 октября.
Также предполагается выделить из федерального бюджета средства на капитальный ремонт повреждённых при пожарах домов, строительство нового жилья.
Ранее власти Забайкальского края объявили о предоставлении компенсаций пострадавшим при пожарах в размере от 10 тыс. до 400 тыс. рублей.
19 апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС в связи со степными пожарами.
По последним данным, ущерб от природных пожаров в регионе составил 1 млрд рублей.