Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом сообщается на официальном портале нормативной правовой информации.

«Считать важнейшей государственной задачей ликвидацию в кратчайшие сроки последствий природных пожаров на территории Забайкальского края», — говорится в опубликованном указе.

Кроме того, глава государства поручил кабмину в период до 15 июня принять решение о выплате материальной помощи и компенсаций пострадавшим в результате пожаров в регионе в размере 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей.

Указ предусматривает восстановление сельскохозяйственных ресурсов и объектов инфраструктуры региона в срок до 15 октября.

Также предполагается выделить из федерального бюджета средства на капитальный ремонт повреждённых при пожарах домов, строительство нового жилья.

Ранее власти Забайкальского края объявили о предоставлении компенсаций пострадавшим при пожарах в размере от 10 тыс. до 400 тыс. рублей.

19 апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС в связи со степными пожарами.

По последним данным, ущерб от природных пожаров в регионе составил 1 млрд рублей.