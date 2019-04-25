Власти Забайкалья рассказали о компенсациях пострадавшим от пожаров

Жители Забайкальского края, пострадавшие при природных пожарах, получат компенсации от 10 до 400 тыс. рублей. Об этом сообщил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов на совещании в Чите.

«В Забайкалье работают краевая и районные комиссии, для того чтобы составить списки пострадавших на получение компенсационных выплат в 10, 50 и 100 тыс. рублей. Возмещение вреда здоровью пострадавшим по 200 и 400 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости главу региона.

Осипов также отметил недостаток пожарных формирований в крае для оперативного реагирования на вызовы.

В связи с этим он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку региону.

Ранее Путин заявил о недостаточном информировании граждан со стороны властей Забайкалья.