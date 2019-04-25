Путин назвал одну из причин пожаров в Забайкалье

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что пожары в Забайкальском крае связаны с недостаточной работой региональных властей по информированию граждан о возможных последствиях их действий.

«Когда я слышу, что в таких пожарах люди сами виноваты, не могу с этим согласиться... это говорит о том, что мы плохо работаем по информированию людей о том, к чему могут привести такие действия», — цитирует российского президента РИА Новости.

Ранее врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что некоторые пожары в регионе произошли из-за горевших мусора и порубочных материалов.

По последним данным, в результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 34 человека

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