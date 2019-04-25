В Совфеде прокомментировали предложение запретить россиянам ввоз мясной продукции

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Национальной мясной ассоциации запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.
В Совфеде прокомментировали предложение запретить россиянам ввоз мясной продукции
  • РИА Новости

«Касательно ввоза санкционных продуктов, они и так запрещены. Что же по поводу наших граждан, которые во время поездок привозят различные деликатесы из-за границы, да ради бога, зачем тут запрещать», — заявил он.

Как добавил Рязанский, он не видит смысла в дополнительных ограничениях.

Ранее сообщалось, что предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, а также повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

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