В Совфеде прокомментировали предложение запретить россиянам ввоз мясной продукции
- РИА Новости
«Касательно ввоза санкционных продуктов, они и так запрещены. Что же по поводу наших граждан, которые во время поездок привозят различные деликатесы из-за границы, да ради бога, зачем тут запрещать», — заявил он.
Как добавил Рязанский, он не видит смысла в дополнительных ограничениях.
Ранее сообщалось, что предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, а также повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.