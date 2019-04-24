В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь

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В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».
В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как рассказал 22-летний житель Саратовской области, таким образом он хотел сильнее разжечь огонь, чтобы погреться.

«В признательных показаниях мужчина пояснил, что в тот вечер распивал спиртные напитки с приятелем. Возвращаясь домой после застолья, решил погреться у Вечного огня, но, на взгляд молодого человека, пламя оказалось не мощным, в связи с чем ему пришла идея разжечь его сильнее с помощью венка, возложенного к памятнику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК России «Вандализм».

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее на Ставрополье возбудили дело из-за осквернения мемориала «Родина-мать». Уточнялось, что трое мужчин притащили к Вечному огню скамейку, после чего начали жечь принесённые горожанами цветы. Помимо этого один из злоумышленников справил нужду на братской могиле. Позднее полиция задержала вандалов. 

Как указал телеканал «360» со ссылкой на страницу губернатора региона Владимира Владимирова в Instagram, осквернителей заставили помыть памятник.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.

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