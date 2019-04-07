Полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» на Ставрополье

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Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали людей, которые осквернили мемориал «Родина-мать» в Ставропольском крае.
Полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» на Ставрополье
  • ©wikipedia.org

Об этом сообщает телеканал «Своё ТВ» со ссылкой на представителя регионального отделения МВД. 

Отмечается, что трое молодых людей уже были допрошены, они признались в содеянном.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье возбудили дело из-за осквернения мемориала «Родина-мать». Уточнялось, что трое молодых людей притащили к Вечному огню скамейку, после чего начали жечь принесённые горожанами цветы. Помимо этого один из злоумышленников справил нужду на братской могиле.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.

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