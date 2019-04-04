На Ставрополье возбудили дело из-за осквернения мемориала «Родина-мать»

В Ставропольском крае правоохранительные органы возбудили уголовное дело после осквернения мемориала «Родина-мать» в Будённовске.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на представителя регионального отделения МВД.

Отмечается, что злоумышленникам инкриминируют совершение преступления по статье УК России «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

В настоящий момент полиция разыскивает осквернивших мемориал.

Как уточняет телеканал, в ночь на 29 марта трое молодых людей принесли к Вечному огню скамейку, после чего начали жечь в огне принесённые горожанами цветы. Помимо этого один из злоумышленников справил нужду на братской могиле, где захоронены погибшие от немецко-фашистских захватчиков красноармейцы.

В августе 2018 года Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, подозреваемый в сжигании венков в Вечном огне.