Осквернившие мемориал «Родина-мать» на Ставрополье помыли памятник

Трое мужчин, осквернивших мемориал «Родина-мать» в Ставропольском крае, отмыли памятник после того, как их задержали.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на страницу губернатора региона Владимира Владимирова в Instagram.

Вместе с тем глава Ставропольского края отметил, что злоумышленникам всё равно придётся ответить перед законом за совершённое.

«Три «героя», которые «погуляли» на днях на мемориале «Родина-мать» в Будённовске, установлены... Все совершеннолетние. Одному больше 20! Это возраст, когда за свои поступки отвечают по закону. И теперь им предстоит это сделать. Возбуждено уголовное дело... А пока что нарушители порядка помыли памятник», — написал он.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье возбудили дело из-за осквернения мемориала «Родина-мать». Уточнялось, что трое молодых людей притащили к Вечному огню скамейку, после чего начали жечь принесённые горожанами цветы. Помимо этого один из злоумышленников справил нужду на братской могиле. Позднее полиция задержала вандалов.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.