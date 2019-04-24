Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила на итоговой коллегии Минздрава, что продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума — 72,9 года.
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин — на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года», — сказала министр.

Вместе с этим она добавила, что исторических минимумов в стране достигли младенческая и материнская смертность, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.

Ранее Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.

В марте m24 сообщало, что руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подвёл итоги реализации программы «Столичное здравоохранение» за прошедший год, отметив, что столица занимает второе место среди регионов России по продолжительности жизни.

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