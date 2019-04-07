Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

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Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Факторов риска, которые человек в состоянии сам контролировать, не так уж много: курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что с курением связаны до 90% всех случаев возникновения рака лёгких, а также половина случаев сердечно-сосудистых заболеваний. В ведомстве добавили, что электронные сигареты также оказывают вредное влияние на человеческий организм. 

Ранее в Минздраве заявили, что подростки в России стали позже пробовать табак и алкоголь.

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