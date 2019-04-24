Потребление алкоголя в России за восемь лет снизилось почти в два раза

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова представила доклад к итоговой коллегии Минздрава, в котором говорится, что потребление алкоголя в стране сократилось почти в два раза с 2011 года.
Потребление алкоголя в России за восемь лет снизилось почти в два раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литра на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза», — указывается в докладе.

Отмечается, что такая тенденция также привела к сокращению числа алкогольных отравлений и других алкоголь-ассоциированных расстройств, а это повлияло на снижение смертности мужчин трудоспособного возраста.

Ранее генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Nation News прокомментировал рейтинг регионов России с самым высоким уровнем продаж алкоголя.

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