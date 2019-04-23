Родительский комитет оценил идею снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT предложение ГИБДД снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.

«Эта инициатива своевременная, особенно наряду с другими мерами по безопасности перевозки детей, которые сейчас принимаются. Она может значительно улучшить то положение дел, которое мы имеем сегодня. Есть такое понятие, как встречная скорость. То есть если вдруг происходит столкновение, то скорость транспортных средств суммируется. Очевидно, мы не должны снижать скорость для всех участников движения, но из-за этой инициативы встречная скорость всё равно будет на 20 км/ч ниже», — сказала она.

Однако, по словам Волынец, если речь идёт обо всех автомобилях, в которых едут дети, а не только о групповых перевозках, эта инициатива может вызвать недовольство значительного количества родителей.

«Потому что получается, что все семьи, у которых есть дети и автомобили, будут подвергаться дополнительным штрафам и взысканиям. Конечно, это остро воспримут. Но при групповой перевозке детей данная инициатива оправдана», — заключила она.

Ранее в ГИБДД предложили снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.