В Госдуме прокомментировали закон о наказании для сбежавших с места ДТП
- РИА Новости
«Если человек скрылся и ещё бросил раненых — это означает, что он преступник. Поэтому их приравняли к тем, кто в состоянии алкогольного опьянения за рулём. Я думаю, что это справедливо», — заявил депутат.
По его словам, если водитель трезв и произошло ДТП, то это стечение многих обстоятельств и необходимо помочь всем, а не бежать.
Ранее в ФАР оценили закон о наказании для сбежавших с места ДТП.
Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал планы ГИБДД переработать задания теоретического экзамена на получение прав.