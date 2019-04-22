В Госдуме прокомментировали закон о наказании для сбежавших с места ДТП

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Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в беседе с Nation News прокомментировал решение Совфеда одобрить закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых пострадали или погибли люди.
В Госдуме прокомментировали закон о наказании для сбежавших с места ДТП
  • РИА Новости

«Если человек скрылся и ещё бросил раненых — это означает, что он преступник. Поэтому их приравняли к тем, кто в состоянии алкогольного опьянения за рулём. Я думаю, что это справедливо», — заявил депутат.

По его словам, если водитель трезв и произошло ДТП, то это стечение многих обстоятельств и необходимо помочь всем, а не бежать.

Ранее в ФАР оценили закон о наказании для сбежавших с места ДТП.

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал планы ГИБДД переработать задания теоретического экзамена на получение прав.

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