В Госдуме прокомментировали планы ГИБДД изменить теоретический экзамен на права

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал планы ГИБДД переработать задания теоретического экзамена на получение прав.

«Я слабо представляю, как это будет выглядеть с учётом того, что ежегодно порядка 2 млн человек получают водительские удостоверения», — заявил он.

По его словам, экзамены по теории сдают с помощью специализированных комплексов, то есть это унифицировано и занимает оптимальное количество времени.

Со своей стороны, главный редактор журнала «Движок» Илья Огородников в беседе с «Российской газетой» выразил мнение, что нужно полное изменение самой системы образования в данной сфере, а также ответственности всех звеньев цепи — водителей, автошкол и ГИБДД.

«Одной из главных проблем является коммерциализация автошкол, для которых на первом месте давно стоит получение прибыли, а не уровень подготовки водителей», — считает он.

Ранее сообщалось, что в настоящее время прорабатываются «вопросы расширения количества экзаменационных задач, а также их систематизация по принадлежности к определённой категории транспортных средств».