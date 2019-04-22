В ФАР оценили закон о наказании для сбежавших с места ДТП

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал в разговоре с RT решение Совфеда одобрить закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

«То ужесточение, которое одобрил Совет Федерации, мы поддерживаем. У нас есть очень серьёзная проблема, когда люди в состоянии алкогольного опьянения скрываются с места ДТП и из-за этого по прошествии времени суд не может предъявить им никаких отягчающих обстоятельств, которые бы говорили о том, что человек был неадекватен. Конечно же, рано или поздно необходимо было навести порядок в этой проблеме», — сказал эксперт.

По его словам, немаловажная часть в данном вопросе — организация дорожного движения.

«Потому что одно дело, когда водитель действительно виновен, но совсем другое, когда ситуация на дороге была такая, что автовладелец просто не видел пешехода», — заключил Канаев.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.