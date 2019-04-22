Команда Кусто подготовила рекомендации по реабилитации китов из бухты в Приморье

Команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто подготовила рекомендации по реабилитации и выпуску косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморском крае. Об этом сообщает Интерфакс.

«Предварительный отчёт с рекомендациями о том, каким образом необходимо выстроить работу по реабилитации животных, команда предоставила в Минприроды, администрацию Приморского края и ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. — RT)», — сообщил член команды Кусто, эксперт по морским млекопитающим Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко.

В частности, он отметил, что выпускать животных следует в том самом месте, где их отловили.

Ранее специалисты рассказали о состоянии косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморском крае. В целом состояние животных оценивается как удовлетворительное.

Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в текущем году планируется открыть реабилитационный центр в бухте Средняя, где в настоящее время находится «китовая тюрьма».

Также в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что в ближайшее время в регионе намерены обсудить механизм реадаптации косаток и белух.