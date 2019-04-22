Эксперт оценил законопроект о суверенном интернете

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов оценил решение Совета Федерации одобрить законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

«В условиях большого информационного противодействия, которое испытывает наше общество, такой закон нужен. Конечно же, для того, чтобы законодательно закрепить устойчивую работу нашего сегмента сети интернет на случай принятия каких-то санкций по возможному его отключению», — сказал эксперт.

Он добавил, что также «закон нужен для того, чтобы персональные данные всех граждан России хранились только на территории нашей страны и защищались нашим действующим законодательством от утечки и неправомерного использования».

Ранее Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.

Соответствующий закон был принят в окончательном чтении депутатами Государственной думы 16 апреля.