Эксперт оценил законопроект о суверенном интернете
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«В условиях большого информационного противодействия, которое испытывает наше общество, такой закон нужен. Конечно же, для того, чтобы законодательно закрепить устойчивую работу нашего сегмента сети интернет на случай принятия каких-то санкций по возможному его отключению», — сказал эксперт.
Он добавил, что также «закон нужен для того, чтобы персональные данные всех граждан России хранились только на территории нашей страны и защищались нашим действующим законодательством от утечки и неправомерного использования».
Ранее Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Соответствующий закон был принят в окончательном чтении депутатами Государственной думы 16 апреля.