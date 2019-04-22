Эксперт оценил законопроект о суверенном интернете

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Анна Лушникова
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов оценил решение Совета Федерации одобрить законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Эксперт оценил законопроект о суверенном интернете
  • ©pixabay.com

«В условиях большого информационного противодействия, которое испытывает наше общество, такой закон нужен. Конечно же, для того, чтобы законодательно закрепить устойчивую работу нашего сегмента сети интернет на случай принятия каких-то санкций по возможному его отключению», — сказал эксперт.

Он добавил, что также «закон нужен для того, чтобы персональные данные всех граждан России хранились только на территории нашей страны и защищались нашим действующим законодательством от утечки и неправомерного использования».

Ранее Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.

Соответствующий закон был принят в окончательном чтении депутатами Государственной думы 16 апреля.

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