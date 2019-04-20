Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей

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Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

По словам главы республики, итоговая сумма соглашений и меморандумов о намерениях превышает показатели прошлого года более чем на 50 млрд рублей.

Кроме того, региональное правительство и Корпорация развития Республики Крым заключили восемь соглашений для реализации инвестиционных проектов на сумму около 8 млрд рублей.

Ожидается, что данные соглашения позволят создать в регионе 1730 рабочих мест.

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на губернатора города Дмитрия Овсянникова передавал, что власти могут выделить 246 млн рублей на строительство объектов водоснабжения.

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