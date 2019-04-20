Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
По словам главы республики, итоговая сумма соглашений и меморандумов о намерениях превышает показатели прошлого года более чем на 50 млрд рублей.
Кроме того, региональное правительство и Корпорация развития Республики Крым заключили восемь соглашений для реализации инвестиционных проектов на сумму около 8 млрд рублей.
Ожидается, что данные соглашения позволят создать в регионе 1730 рабочих мест.
Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на губернатора города Дмитрия Овсянникова передавал, что власти могут выделить 246 млн рублей на строительство объектов водоснабжения.