Объём капитальных вложений резидентов СЭЗ в Крыму превысил 78 млрд рублей

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Объём капитальных вложений резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму превысил 78 млрд рублей, сообщает РИА Новости Крым.
Объём капитальных вложений резидентов СЭЗ в Крыму превысил 78 млрд рублей
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Как заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), за время деятельности СЭЗ участников стало более 1,7 тыс.

Создано свыше 44 тыс. рабочих мест.

Козак добавил, что подавляющее большинство участников СЭЗ представляют малое и среднее предпринимательство.

Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым намерен подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ.

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