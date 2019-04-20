В Севастополе могут направить 246 млн рублей на строительство скважин по добыче воды

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В Севастополе сформировали инвестиционный пакет по строительству объектов водоснабжения за счёт дополнительных подземных ресурсов. Подразумеваются скважины и новые, и ранее разведанные на неэксплуатируемых участках. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на ответы губернатора Дмитрия Овсянникова на информационные запросы депутатов заксобрания.
В Севастополе могут направить 246 млн рублей на строительство скважин по добыче воды
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Реализация указанного мероприятия предполагает финансовые затраты в сумме 246,34 млн рублей. Протокольным поручением получено предварительное согласование данного мероприятия со стороны заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова», — говорится в ответах.

Инвестиционный пакет передан в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство экономического развития для согласования.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму рассказали о реализации проекта «Чистая вода».

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