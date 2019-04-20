Названы самые продаваемые автомобили в России
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Бестселлером российского рынка стала модель LADA Granta.
Отмечается, что с начала года было продано 28,6 тыс. данных автомобилей — на 39% больше, чем за первые три месяца 2018 года.
На втором месте находится автомобиль LADA Vesta, объём продаж которого увеличился на 15% и достиг 27,8 тыс. автомобилей.
Третье место досталось KIA Rio с показателем 22,3 тыс. реализованных машин.
В топ-10 рейтинга также вошли Hyundai Creta и Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Largus, Renault Duster, Toyota Camry и Skoda Rapid.
Ранее Newinform назвал LADA 4x4 самым популярным внедорожником с пробегом в России по итогам I квартала 2019 года.