Названы самые продаваемые автомобили в России

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Стали известны лидирующие по продажам марки автомобилей на российском рынке по итогам I квартала 2019 года. Соответствующие данные представили эксперты аналитического агентства «Автостат».
Названы самые продаваемые автомобили в России
  • ©АвтоВАЗ

Бестселлером российского рынка стала модель LADA Granta.

Отмечается, что с начала года было продано 28,6 тыс. данных автомобилей — на 39% больше, чем за первые три месяца 2018 года.

На втором месте находится автомобиль LADA Vesta, объём продаж которого увеличился на 15% и достиг 27,8 тыс. автомобилей.

Третье место досталось KIA Rio с показателем 22,3 тыс. реализованных машин.

В топ-10 рейтинга также вошли Hyundai Creta и Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Largus, Renault Duster, Toyota Camry и Skoda Rapid.

Ранее Newinform назвал LADA 4x4 самым популярным внедорожником с пробегом в России по итогам I квартала 2019 года.

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