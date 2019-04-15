Названы самые популярные внедорожники с пробегом в России по итогам I квартала

Стали известны самые популярные внедорожники и кроссоверы с пробегом в России по итогам I квартала 2019 года, сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По оценке экспертов, объём отечественного рынка составил около 263,8 тыс. единиц, что на 6% превышает данные за аналогичный период 2018 года.

Лидером вторичного рынка признана LADA 4x4 (21 тыс. машин).

На втором месте — Chevrolet Niva (17,5 тыс.), на третьем — Toyota RAV4 (9 тыс.).

В первую пятёрку также попали Nissan X-Trail (7,7 тыс.) и Nissan Qashqai (7,5 тыс.).

Ранее Nation News сообщал, что названы регионы с наибольшим количеством люксовых автомобилей.