Названы лидеры по продажам подержанных автомобилей среди регионов России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали лидеров по продажам подержанных автомобилей среди регионов России, сообщает Tagilcity.ru.

Первое место занимает Московская область — 73,2 тыс. машин за I квартал 2019 года.

Далее следуют Краснодарский край (более 59 тыс.) и Москва (57,8 тыс.), передаёт Nation News.

В топ-10 также попали Санкт-Петербург, Ростовская область, Свердловская область, Башкирия, Челябинская область, Татарстан и Новосибирская область.

Ранее были названы самые популярные в России внедорожники с пробегом по итогам I квартала 2019 года.