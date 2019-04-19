Патрушев заявил, что на Северном Кавказе в 2018 году были уничтожены 64 боевика
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- РИА Новости
«В ходе специальных мероприятий и операций на территории (Северо-Кавказского федерального. — RT) округа нейтрализованы 64 боевика, задержаны и переданы суду 285 участников бандформирований», — приводит его слова РИА Новости.
Также, по словам Патрушева, в регионе была пресечена деятельность 37 террористических ячеек, задержаны 452 лица, которые имели отношение к терроризму и экстремизму.
Секретарь Совета безопасности добавил, что террористы в настоящее время продолжают искать возможности для переброски на территорию России своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке.
Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что в 2018 году в стране возбудили 31 уголовное дело по статье «Теракт».
Согласно данным, представленным в докладе генпрокурора, лишь в одном случае замысел террористов был доведён до конца.