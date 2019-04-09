В России за 2018 год возбудили 31 уголовное дело по статье «Теракт», однако лишь в одном случае замысел террористов был доведён до конца, говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки.

«В прошедшем году зарегистрировано 31 преступление (-16,2 % по сравнению с 2017 годом) по ст. 205 УК России («Террористический акт»), из них лишь в одном случае преступные намерения террористов были доведены до конца, в результате чего пострадали трое сотрудников органов безопасности (Архангельская область)», — цитирует документ РИА Новости.

Чайка подчеркнул, что в ряде случаев действия террористов были запланированы для нанесения ущерба авторитету страны на международной арене и срыва «важнейших спортивных мероприятий».

Также большинство преступлений злоумышленники намеревались совершить в целях воспрепятствования реализации Россией политики по борьбе с международным терроризмом, подчеркнул генпрокурор.

1 апреля сообщалось, что в России в течение 1,5 года вынесли обвинительные приговоры 451 фигуранту уголовных дел по статьям о терроризме и содействии террористическим организациям.

Также в марте стало известно, что бойцы спецподразделений Росгвардии совместно с другими силовыми структурами за три года нейтрализовали более 200 бандитов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами.