Депутат из Италии отметил прогресс Крыма за пять лет в составе России

Депутат регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери на Ялтинском международном экономическом форуме отметил прогресс, которого удалось достичь России в развитии инфраструктуры Крыма за пять лет.

«Я почти каждые шесть месяцев езжу в Крым, и каждый раз, когда приезжаю, я вижу регион, который растёт и развивается... Должен сказать, что Крым действительно делает большие успехи», — приводит РИА Новости слова члена координационного совета Международной ассоциации «Друзья Крыма».

Среди основных достижений в развитии полуострова Вальдегамбери выделил строительство нового аэропорта в Симферополе, Крымский мост и новые дороги.

По словам члена партии «Лига Севера», Россия «воссоздаёт Крым заново».

При этом, по мнению итальянского депутата, на это могут потребоваться десятки лет.

Ранее стало известно об участии в ЯМЭФ представителей Великобритании.

Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму 18—20 апреля. Главная тема форума — «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

Агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым собирается подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.