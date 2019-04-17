На ЯМЭФ планируют подписать соглашения на 162 млрд рублей

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) планируют подписать соглашения на более чем 162 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сопредседателя ЯМЭФ Андрея Назарова.

«К примеру, планируется ряд договорённостей с иностранными инвесторами, в том числе из Бахрейна, как в традиционных для Крыма отраслях (в сельском хозяйстве, туризме, виноделии), так и в сфере развития энергетики, стройматериалов, водоочистительных сооружений», — заявил он.

Также должно быть заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии.

Кроме того, будут установлены побратимские связи между Керчью и Цхинвалом.

Форум состоится 18—20 апреля. Ожидаются около 3 тыс. участников из 100 стран.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым намерен подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ.