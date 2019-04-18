Названы регионы — лидеры России по числу жителей с хроническими заболеваниями

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Александра Рыкова
Опрос Росстата показал, где в России живёт наибольшее и наименьшее число жителей с хроническими заболеваниями.
Названы регионы — лидеры России по числу жителей с хроническими заболеваниями
  • Грозный / ©Саид Царнаев
  • РИА Новости

Чаще всего на наличие хронических заболеваний жаловались респонденты из Кировской области (37,3%). 

На втором месте — Орловская область (37,1% жителей с хроническими заболеваниями). 

Далее идут Белгородская (36,5%), Архангельская (36,4%) и Псковская (35,9%) области. 

Лидер рейтинга регионов с самыми здоровыми жителями — Чечня. Там 95% жителей сообщили, что не имеют хронических заболеваний.

На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (86,2%). Далее идут Севастополь (85,1%), Чукотка (83,6%) и Дагестан (83,2%).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга оказались в середине рейтинга. Там о наличии хронических заболеваний заявили 26% и 32% жителей соответственно.

В целом по стране 26,6% жителей имеют хронические заболевания (в их число входят те, кто перенёс инфаркт или инсульт).

Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).

Ранее были названы самые распространённые в России детские заболевания.

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