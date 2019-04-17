Спасённого в Магнитогорске младенца направят на реабилитацию в Челябинск

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Ивана Фокина, спасённого из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, направят на реабилитацию в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Спасённого в Магнитогорске младенца направят на реабилитацию в Челябинск
  • РИА Новости

«Реабилитация Вани Фокина, извлечённого из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, продолжается и даёт прекрасные результаты», — приводит РИА Новости сообщение.

В феврале сообщалось, что дальнейшая реабилитация Ивана Фокина, спасённого из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, будет проводиться в соответствии с индивидуальной программой.

2 января вечером ребёнка доставили из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.

Отец ребёнка в беседе с RT назвал спасение сына новогодним чудом.

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