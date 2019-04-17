Медведев назвал примитивной логику о российском вмешательстве

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев считает примитивной логику некоторых стран, которые обвиняют Россию во вмешательстве каждый раз, когда ситуация развивается нежелательным для них образом.
Медведев назвал примитивной логику о российском вмешательстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если в любой точке мира ситуация развивается не так, как кому-то хотелось бы, — естественно, это результат российского вмешательства. Логика примитивная, хотя и очень удобная», — отметил Медведев в ходе выступления с ежегодным отчётом правительства в Госдуме.

По его словам, такие обвинения вызваны нежеланием усиления роли России в мировой экономике.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

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