В России увеличилось число страдающих ожирением

Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала, что число россиян с избыточной массой тела с 2011 года возросло в два раза.

«С 2011 года почти в два раза увеличились показатели заболеваемости ожирением взрослого населения — от 18 лет и старше», — приводит её слова РИА Новости.

Эксперты исходили из того, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточный вес.

Брагина также добавила, что в рамках мониторинга рациона питания населения страны специалисты ведомства выявили избыток потребления жира и углеводов, дефицит белка.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о проблеме детского ожирения в России.

Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с ожирением.