В России увеличилось число страдающих ожирением
- © West Coast Surfer/moodboard
- globallookpress.com
«С 2011 года почти в два раза увеличились показатели заболеваемости ожирением взрослого населения — от 18 лет и старше», — приводит её слова РИА Новости.
Эксперты исходили из того, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточный вес.
Брагина также добавила, что в рамках мониторинга рациона питания населения страны специалисты ведомства выявили избыток потребления жира и углеводов, дефицит белка.
В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о проблеме детского ожирения в России.
Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с ожирением.