Отец Карауловой заявил, что верит в решение суда об УДО дочери с трудом

Павел Караулов, отец Варвары Карауловой, в беседе с РИА Новости заявил, что ему с трудом верится в решение Вологодского городского суда об удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении дочери.

«На седьмом небе находимся, только верится с трудом очень до сих пор... Я просто в шоке», — отметил он.

По словам Караулова, его дочь очень счастлива, семья готовится к жизни «на полную катушку».

Ранее Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.