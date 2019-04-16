Отец Карауловой заявил, что верит в решение суда об УДО дочери с трудом
- РИА Новости
«На седьмом небе находимся, только верится с трудом очень до сих пор... Я просто в шоке», — отметил он.
По словам Караулова, его дочь очень счастлива, семья готовится к жизни «на полную катушку».
Ранее Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.