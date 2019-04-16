Отец Карауловой заявил, что верит в решение суда об УДО дочери с трудом

Короткая ссылка
Павел Караулов, отец Варвары Карауловой, в беседе с РИА Новости заявил, что ему с трудом верится в решение Вологодского городского суда об удовлетворении ходатайства о досрочном освобождении дочери.
Отец Карауловой заявил, что верит в решение суда об УДО дочери с трудом
  • РИА Новости

«На седьмом небе находимся, только верится с трудом очень до сих пор... Я просто в шоке», — отметил он.

По словам Караулова, его дочь очень счастлива, семья готовится к жизни «на полную катушку».

Ранее Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить