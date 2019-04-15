В Калининградской области направят 8,8 млрд рублей на здравоохранение за шесть лет
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- РИА Новости
Большую часть финансирования будут осуществлять за счёт федерального бюджета.
Мероприятия планируется реализовать по таким направлениям, как развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и детского здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами и др.
Кроме того, в рамках нацпроекта продолжится работа по дальнейшему обеспечению медицинских организаций профессиональными кадрами и их соцподдержке.
Ранее RIA56 сообщало, что мобильные поликлиники появятся в Оренбургской области.