В Калининградской области направят 8,8 млрд рублей на здравоохранение за шесть лет

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В Калининградской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» на развитие отрасли выделят 8,8 млрд рублей за шесть лет, сообщает издание «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Калининградской области направят 8,8 млрд рублей на здравоохранение за шесть лет
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Большую часть финансирования будут осуществлять за счёт федерального бюджета.

Мероприятия планируется реализовать по таким направлениям, как развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и детского здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами и др.

Кроме того, в рамках нацпроекта продолжится работа по дальнейшему обеспечению медицинских организаций профессиональными кадрами и их соцподдержке.

Ранее RIA56 сообщало, что мобильные поликлиники появятся в Оренбургской области.

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