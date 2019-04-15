СК возбудил дело после ДТП с автобусом с детьми под Тулой

Следственное управление СК России по Тульской области сообщило, что по факту дорожно-транспортного происшествия с участием экскурсионного автобуса, перевозящего группу детей из Рязани в Орёл, возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом по Зареченскому району Тулы возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.

После аварии пятерых школьников доставили в одну из больниц региона для проведения обследования. Всего в автобусе находились 45 человек.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель транспортного средства не справился с управлением.