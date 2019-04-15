СК возбудил дело после ДТП с автобусом с детьми под Тулой
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«Следственным отделом по Зареченскому району Тулы возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России», — указано в тексте.
Ранее стало известно, что экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.
После аварии пятерых школьников доставили в одну из больниц региона для проведения обследования. Всего в автобусе находились 45 человек.
По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель транспортного средства не справился с управлением.