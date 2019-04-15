«Известия»: россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

В российском правительстве планируют обсудить возможность освободить граждан страны с зарплатами около 13 тыс. рублей от подоходного налога. Об этом сообщил представитель аппарата российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в беседе с газетой «Известия».

По данным Росстата, в 2017 году зарплату менее 13,8 тыс. рублей получали примерно 11 млн граждан страны.

Как уточняет издание, согласно Трудовому кодексу России, работодатель не может начислять сотруднику зарплату меньше минимального размера оплаты труда, который в среднем по стране составляет 11,3 тыс. рублей.

После вычета НДФЛ такой работник получит около 9,8 тыс. рублей, что не соответствует размеру прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что россиянам для достойной жизни в среднем в месяц нужен доход в размере 66 тыс. рублей.

Также стало известно, что, по данным опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (47%) не работают по профессии.