Лодка Конюхова переживает пик шторма в Южном океане с волнами до 8 метров

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Российский путешественник Фёдор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на вёсельной лодке, переживает пик шторма в Южном океане.
Лодка Конюхова переживает пик шторма в Южном океане с волнами до 8 метров
  • @fedorkonyukhov / instagram.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на организатора экспедиции Оскара Конюхова, сына исследователя.

«Из прогноза видно, что пик шторма придётся на период с пятницы, 12 апреля, на субботу, 13 апреля. Высота волн — 8—10 метров», — уточнил он.

По словам Конюхова-младшего, его отец сообщил, что «пока справляется».

Ранее стало известно, что разыгравшийся в Южном океане шторм перевернул вёсельную лодку Фёдора Конюхова.

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