Лодка Конюхова переживает пик шторма в Южном океане с волнами до 8 метров
- @fedorkonyukhov / instagram.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на организатора экспедиции Оскара Конюхова, сына исследователя.
«Из прогноза видно, что пик шторма придётся на период с пятницы, 12 апреля, на субботу, 13 апреля. Высота волн — 8—10 метров», — уточнил он.
По словам Конюхова-младшего, его отец сообщил, что «пока справляется».
Ранее стало известно, что разыгравшийся в Южном океане шторм перевернул вёсельную лодку Фёдора Конюхова.