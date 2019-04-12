Лодка Конюхова переживает пик шторма в Южном океане с волнами до 8 метров

Российский путешественник Фёдор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на вёсельной лодке, переживает пик шторма в Южном океане.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на организатора экспедиции Оскара Конюхова, сына исследователя.

«Из прогноза видно, что пик шторма придётся на период с пятницы, 12 апреля, на субботу, 13 апреля. Высота волн — 8—10 метров», — уточнил он.

По словам Конюхова-младшего, его отец сообщил, что «пока справляется».

Ранее стало известно, что разыгравшийся в Южном океане шторм перевернул вёсельную лодку Фёдора Конюхова.