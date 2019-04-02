Шторм в Южном океане перевернул лодку Конюхова
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора экспедиции Оскара Конюхова.
«После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм, по прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для вёсельной лодки... В 22:17 пришло сообщение от Фёдора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль», — сказал он.
Отмечается, что лодка получила повреждения. В частности, были сорваны солнечные панели, а также ветроуказатель, в связи с чем теперь «нет данных по направлению и силе ветра».
Ранее сообщалось, что Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане.
В декабре 2018 года стало известно, что Конюхов совершит кругосветное путешествие с флагом хоккейного клуба СКА.