Шторм в Южном океане перевернул лодку Конюхова

Разыгравшийся в Южном океане шторм перевернул вёсельную лодку путешественника Фёдора Конюхова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора экспедиции Оскара Конюхова.

«После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм, по прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для вёсельной лодки... В 22:17 пришло сообщение от Фёдора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль», — сказал он.

Отмечается, что лодка получила повреждения. В частности, были сорваны солнечные панели, а также ветроуказатель, в связи с чем теперь «нет данных по направлению и силе ветра».

Ранее сообщалось, что Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане.

В декабре 2018 года стало известно, что Конюхов совершит кругосветное путешествие с флагом хоккейного клуба СКА.