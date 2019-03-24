Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Вёсельная лодка путешественника Фёдора Конюхова, на которой он совершает одиночный переход через Тихий океан, попала в 12-балльный шторм с восьмиметровыми волнами. Об этом сообщил глава штаба экспедиции Оскар Конюхов.

«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.

Конюхов-младший рассказал, что в настоящее время шторм уже идёт на спад, ветер упал до 45 км/ч, путешественник идёт по курсу.

По прогнозу погоды, с понедельника в район придёт новый шторм, а в середине недели ещё один.

В штабе прогнозируют, что на протяжении семи дней Конюхову придётся выдержать четыре шторма подряд с короткими перерывами, но эти перерывы в 12—15 часов не позволят Южному океану успокоиться, и волна 5—6 метров будет сопровождать лодку до четверга.

Ранее сообщалось, что Конюхов совершит кругосветное путешествие с флагом хоккейного клуба СКА.