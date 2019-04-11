Москалькова напомнила о необходимости независимой медэкспертизы для инвалидов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова настаивает на необходимости разработки и внедрения в России независимой медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности.

Об этом заявил руководитель аппарата омбудсмена Владимир Лозбинев на встрече с руководителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья.

По его словам, почти половина поступивших в прошлом году обращений от инвалидов связаны с установлением группы инвалидности, её оформлением и переоформлением.

«Повысить эффективность, качество и прозрачность деятельности, направленной на признание инвалидности, может позволить независимая медико-социальная экспертиза, вопрос введения которой до сих пор остается открытым», — цитирует Лозбинева ТАСС.

Он подчеркнул, что Москалькова в течение нескольких лет в своих ежегодных докладах поднимает проблемы оценки состояния здоровья граждан органами медико-социальной экспертизы.

Ранее омбудсмен предлагала внедрить электронную очередь и электронный документооборот в деятельности учреждений медико-социальной экспертизы.

Представитель аппарата Москальковой отметил, что данный вопрос остаётся на контроле уполномоченного по правам человека.

В декабре в Минтруде заявили о планах упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.