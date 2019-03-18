«Семья на учёте не состояла»: СК выясняет обстоятельства смерти ребёнка-инвалида в заваленной мусором квартире

В Москве семилетний мальчик-инвалид умер в квартире, полностью заваленной мусором, из-за остановки сердца. Ребёнок страдал несколькими заболеваниями, в том числе аутизмом. Он проживал с безработной матерью и бабушкой. Столичный СК начал проверку по факту смерти мальчика. При этом источники RT в правоохранительных органах утверждают, что семья обеспечивала ребёнку надлежащий уход и не состояла на учёте в органах опеки.

Московские следователи выясняют обстоятельства смерти семилетнего ребёнка-инвалида Жени. Он умер 12 марта от остановки сердца в квартире дома на Шарикоподшипниковской улице. Мальчик страдал несколькими врождёнными заболеваниями, в том числе аутизмом. Квартира, где ребёнка растили мать-одиночка и бабушка, была полностью завалена мусором.

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проверяются сведения о ненадлежащих условиях, в которых растили ребёнка.

«Предварительно со слов матери установлено, что ребёнок проживал с ней и бабушкой. Получал медицинскую помощь и наблюдался у врачей, также получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях», — говорится в сообщении СК.

Проверку по факту смерти мальчика в квартире на юго-востоке столицы проводит и Лефортовская межрайонная прокуратура, рассказали RT в прокуратуре Москвы. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Многие СМИ уже проводят аналогии с недавним случаем, когда в захламлённой квартире на севере Москвы нашли девочку, брошенную матерью в одиночестве без еды и воды. Напомним, пятилетнего ребёнка обнаружили 11 марта в состоянии истощения. Её мать отправили в СИЗО на два месяца.

Между тем источник в силовых органах сообщил RT, что ситуация Жени не имеет ничего общего с историей девочки.

«В отличие от того случая с девочкой, здесь за ребёнком действительно следили и ухаживали. Другое дело, что мальчик страдал серьёзным заболеванием, от которого, по предварительным данным, он и скончался, — пояснил собеседник.— Более того, семья даже не состояла на учёте».

Ситуацию с гибелью мальчика-инвалида в столице также проверит уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович. Детский омбудсмен сообщил, что его аппарат выясняет подробности о семье в профильных ведомствах.

Мусор повсюду

Родители Жени разведены, мальчик проживал в одной квартире с мамой Анной и бабушкой Лидией Пушкиной. Как рассказали журналистам соседи Пушкиных, мать мальчика появлялась дома крайне редко, в квартире обычно находилась бабушка Лидия.

Однако 12 марта мать Жени находилась дома. По её словам, утром она зашла в комнату сына, услышав его хрип. Женщина попыталась привести его в чувство, но безуспешно. Прибывшие домой к Пушкиным врачи констатировали смерть ребёнка. По словам медиков, мальчик скончался в результате остановки сердца.

«Утром 12 марта текущего года в квартире одного из домов по ул. Шарикоподшипниковская обнаружен труп семилетнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти, при жизни страдавшего детским аутизмом, задержкой интеллектуального и речевого развития», — говорится в сообщении Московской городской прокуратуры.

О завалах мусора и условиях полной антисанитарии в квартире, где рос ребёнок-инвалид, рассказали ТАСС медицинские работники, приехавшие по вызову в день смерти мальчика.

Соседи Пушкиных утверждают, что бабушка умершего мальчика страдает синдромом накопительства и каждый вечер приносила в дом по мешку мусора.

На учёте не стояли

Отец Жени Григорий Богданов не жил с семьёй. Видеться с сыном ему, по его словам, запретила бывшая жена. При этом мужчина утверждает, будто знал, что его сын живёт в плохих условиях, но сделать ничего не мог — органы опеки якобы игнорировали его постоянные обращения.

Как сообщил журналистам дедушка Жени, отец мальчика обращался во все инстанции, включая Московскую городскую прокуратуру.

Привлечь внимание компетентных органов к семье Пушкиных пытались и соседи. Они рассказали журналистам, что завалы мусора в квартире привели к появлению в подъезде тараканов. Чтобы вывезти весь хлам из квартиры Пушкиных, потребовалось несколько грузовиков и не один день.

Как сообщил RT источник в органах опеки, семья Пушкиных не состояла на учёте как неблагополучная. В городском департаменте труда и социальной защиты оперативных комментариев редакции RT не предоставили.