В ЦОДД призвали водителей в Москве держать дистанцию в условиях тумана

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов о необходимости соблюдать дистанцию на дорогах Москвы в условиях тумана.

«Будьте внимательны на дороге, держите дистанцию и с чистой совестью наслаждайтесь весной», — говорится в сообщении организации в Twitter.

В центре подчеркнули, что водителям не стоит «терять бдительность», так как в некоторых районах столицы наблюдается густой туман.

Ранее синоптики разрешили московским автолюбителям сменить зимнюю резину на летнюю при отсутствии запланированных ночных поездок за город.

В Москве в четверг, 11 апреля, как сообщает «Газета.Ru», ожидается до +12 °С.