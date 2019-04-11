В ЦОДД призвали водителей в Москве держать дистанцию в условиях тумана

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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов о необходимости соблюдать дистанцию на дорогах Москвы в условиях тумана.
В ЦОДД призвали водителей в Москве держать дистанцию в условиях тумана
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Будьте внимательны на дороге, держите дистанцию и с чистой совестью наслаждайтесь весной», — говорится в сообщении организации в Twitter.

В центре подчеркнули, что водителям не стоит «терять бдительность», так как в некоторых районах столицы наблюдается густой туман.

Ранее синоптики разрешили московским автолюбителям сменить зимнюю резину на летнюю при отсутствии запланированных ночных поездок за город.

В Москве в четверг, 11 апреля, как сообщает «Газета.Ru», ожидается до +12 °С.

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