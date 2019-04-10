Синоптики разрешили водителям Москвы менять зимнюю резину на летнюю

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Интерфаксом порекомендовал московским автолюбителям сменить зимнюю резину на летнюю в случае, если они не планируют ночных поездок за город.
Синоптики разрешили водителям Москвы менять зимнюю резину на летнюю
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В Москве уже можно менять. В конце этой недели температура ещё будет близка к нулевым отметкам (в ночные часы. — RT), но всё-таки уже день продолжительный», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года. На станции ВДНХ в 13:00 температура воздуха достигла +15,3 °С.

В конце января власти Нижневартовска рассказали о борьбе с пробками. Как передавало URA.RU, в частности, на центральных улицах города перенастраивают светофоры.

Впоследствии систему «зелёной волны» внедрят во всём городе. 

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