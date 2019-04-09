Полицейские Москвы за 10 дней выявили 119 таксистов в состоянии опьянения
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По его словам, в настоящее время в городе завершается операция «Таксист», в рамках которой за десять дней было остановлено около 100 тыс. машин, передаёт РИА Новости.
«Водителей такси, которые находились в розыске, — девять, составлено 50 тыс. административных протоколов за грубое нарушение ПДД. Управление такси в состоянии алкогольного опьянения — 119 случаев... управление легковым такси без водительских прав — 312 случаев», — уточнил Пронин.
Он добавил, что результаты операции свидетельствуют о необходимости принятия мер по исправлению ситуации.
Ранее Пронин заявил, что число ДТП с участием такси в Москве в 2018 году выросло на 25%.