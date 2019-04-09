Полицейские Москвы за 10 дней выявили 119 таксистов в состоянии опьянения

Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин рассказал, что в столице за десять дней были остановлены 119 водителей такси, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, в настоящее время в городе завершается операция «Таксист», в рамках которой за десять дней было остановлено около 100 тыс. машин, передаёт РИА Новости.

«Водителей такси, которые находились в розыске, — девять, составлено 50 тыс. административных протоколов за грубое нарушение ПДД. Управление такси в состоянии алкогольного опьянения — 119 случаев... управление легковым такси без водительских прав — 312 случаев», — уточнил Пронин.

Он добавил, что результаты операции свидетельствуют о необходимости принятия мер по исправлению ситуации.

Ранее Пронин заявил, что число ДТП с участием такси в Москве в 2018 году выросло на 25%.