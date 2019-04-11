В Крыму завели дело после аварии с рейсовым автобусом

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Следователи возбудили уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом на трассе Феодосия — Керчь на востоке Крыма, в которой один человек погиб и восемь пострадали.
В Крыму завели дело после аварии с рейсовым автобусом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — утверждается в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло вечером в среду, 10 апреля, когда рейсовый автобус на трассе Феодосия — Керчь съехал с дороги в овраг.

В качестве предварительной причины аварии называется неисправность тормозной системы.

Для установления всех обстоятельств происшествия следствие назначило судебно-медицинские экспертизы и авто-техническую судебную экспертизу.

Ранее в Ростове-на-Дону после столкновения автобуса с маршруткой были госпитализированы 15 человек.

В начале февраля URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и трёх автомобилей.

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