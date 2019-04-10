При столкновении автобуса с маршруткой в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновения автобуса с маршрутным такси в Ростове-на-Дону, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
- РИА Новости
По словам собеседника агентства, пострадавшие доставлены в больницы для обследования.
В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.
В декабре 2018 года портал Nation News передавал, что в ДТП под Рязанью погибли четыре человека.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»