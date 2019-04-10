При столкновении автобуса с маршруткой в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек

Короткая ссылка
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновения автобуса с маршрутным такси в Ростове-на-Дону, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
При столкновении автобуса с маршруткой в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек
  • РИА Новости

По словам собеседника агентства, пострадавшие доставлены в больницы для обследования.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

В декабре 2018 года портал Nation News передавал, что в ДТП под Рязанью погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить