Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области.

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Как отмечается, дело заведено по ч. 2 ст. 238 УК. К настоящему времени осмотр места происшествия завершён, проинформировали в ведомстве. По данным СК, микроавтобус принадлежит жителю Тульской области, водитель и его пассажиры также были оттуда. Ранее ещё одно дело было возбуждено подмосковной полицией. Авария произошла утром 4 апреля. Водитель микроавтобуса, направлявшегося в Москву, допустил столкновение с фурой и загорелся. В марте URA.RU передавало, что жертвами ДТП в Свердловской области стали два человека.