Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
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Как отмечается, дело заведено по ч. 2 ст. 238 УК.
К настоящему времени осмотр места происшествия завершён, проинформировали в ведомстве.
По данным СК, микроавтобус принадлежит жителю Тульской области, водитель и его пассажиры также были оттуда.
Ранее ещё одно дело было возбуждено подмосковной полицией.
Авария произошла утром 4 апреля. Водитель микроавтобуса, направлявшегося в Москву, допустил столкновение с фурой и загорелся.
В марте URA.RU передавало, что жертвами ДТП в Свердловской области стали два человека.