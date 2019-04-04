Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области.
Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
  • ©ГУ МЧС России по Московской области

Как отмечается, дело заведено по ч. 2 ст. 238 УК.

К настоящему времени осмотр места происшествия завершён, проинформировали в ведомстве.

По данным СК, микроавтобус принадлежит жителю Тульской области, водитель и его пассажиры также были оттуда. 

Ранее ещё одно дело было возбуждено подмосковной полицией.

Авария произошла утром 4 апреля. Водитель микроавтобуса, направлявшегося в Москву, допустил столкновение с фурой и загорелся.

В марте URA.RU передавало, что жертвами ДТП в Свердловской области стали два человека.

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