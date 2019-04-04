Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
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Как отмечается, дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Авария произошла рано утром 4 апреля в городском округе Домодедово. Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Тулы в Москву, допустил столкновение с фурой, после чего загорелся.
Ространснадзор намерен проверить маршрут с целью выявления нелегальных перевозчиков.