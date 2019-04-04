Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

Как отмечается, дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Авария произошла рано утром 4 апреля в городском округе Домодедово. Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Тулы в Москву, допустил столкновение с фурой, после чего загорелся.

Ространснадзор намерен проверить маршрут с целью выявления нелегальных перевозчиков.