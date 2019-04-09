Роспотребнадзор исследует источники воды в Дагестане после отравления

Короткая ссылка
Роспотребнадзор исследует источники воды в Дагестане после того, как в Хасавюрте произошло массовое отравление людей.
Роспотребнадзор исследует источники воды в Дагестане после отравления
  • ©commons.wikimedia.org

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию правительства региона.

«Всего в Дагестан для обследования 18 водоисточников из аппарата Роспотребнадзора России прибыли шесть специалистов, которые разделились на три рабочие группы», — заявили там.

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в Хасавюрте из-за употребления низкокачественной воды произошло массовое отравление. МВД по республике Дагестан возбудило уголовное дело по данному факту.

Также URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением дорожных рабочих в Сургутском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить