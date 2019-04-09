Роспотребнадзор исследует источники воды в Дагестане после отравления

Роспотребнадзор исследует источники воды в Дагестане после того, как в Хасавюрте произошло массовое отравление людей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию правительства региона.

«Всего в Дагестан для обследования 18 водоисточников из аппарата Роспотребнадзора России прибыли шесть специалистов, которые разделились на три рабочие группы», — заявили там.

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в Хасавюрте из-за употребления низкокачественной воды произошло массовое отравление. МВД по республике Дагестан возбудило уголовное дело по данному факту.

Также URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением дорожных рабочих в Сургутском районе.