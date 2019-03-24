В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления
- РИА Новости
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).
«Сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в Хасавюрте из-за употребления низкокачественной воды произошло массовое отравление.
В феврале URA.RU передавало, что следователи назвали предварительную причину отравления подростков, летевших из Москвы в Магнитогорск.