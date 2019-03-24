В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления

МВД по республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Хасавюрте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Instagram.

РИА Новости

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»). «Сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в Хасавюрте из-за употребления низкокачественной воды произошло массовое отравление. В феврале URA.RU передавало, что следователи назвали предварительную причину отравления подростков, летевших из Москвы в Магнитогорск.