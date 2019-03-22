СК возбудил дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
«Возбуждено уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в г. Красноперекопск», — цитирует сообщение РИА Новости.
Директор Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко заявил, что после отравления неизвестными препаратами в школе одна девочка погибла и ещё одна была госпитализирована в реанимацию.
В октябре 2018 года Nation News сообщало, что в Ставропольском крае пятеро школьников были госпитализированы после отравления лекарствами.