СК возбудил дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

В Крыму следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением двух школьниц медицинскими препаратами в городе Красноперекопске. Об этом информирует пресс-служба управления СК по республике.

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в г. Красноперекопск», — цитирует сообщение РИА Новости.

Директор Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко заявил, что после отравления неизвестными препаратами в школе одна девочка погибла и ещё одна была госпитализирована в реанимацию.

В октябре 2018 года Nation News сообщало, что в Ставропольском крае пятеро школьников были госпитализированы после отравления лекарствами.